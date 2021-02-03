В Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину. Приятельница пострадавшего рассказала полиции, что преступники забрали и её вещи.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Вчера ночью, патрульным на служебный планшет пришло сообщение о грабеже возле одного из супермаркетов по улице Херсонское шоссе. Правоохранители отправились по указанному адресу и встретились с заявительницей. Женщина пояснила инспекторам, что двое знакомых ей мужчин избили ее приятеля, после чего забрали у них телефоны и другие вещи. Заявительница также рассказала, что один из грабителей когда-то учился с ней в одной школе.

Полицейские узнали адрес, по которому проживает парень, через администрацию школы и отправились туда. Вероятный грабитель находился дома. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, 29 января в Центральном районе Николаева мужчина, находясь под действием наркотиков, избил и ограбил свою сводную сестру и скрылся.