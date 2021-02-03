Сильные ветры, разносящие лесной пожар, побудили власти Австралии в среду призвать людей уходить из своих домов в Западной Австралии.

Об разгорающейся природной катастрофе передает Reuters.

Экстренные службы заявляют, что пожар в Западной Автралии уничтожил 9 тысяч гектаров леса и 71 дом. Пока пожарные боролись з распространением пламени, власти указали жителям Буллсбрука, пригорода Перта, покидать свои дома и уезжать прочь, не оставаясь для сохранения имущества. Власти рекомендуют покидать дома, как только наступит жаркая сухая погода, способствующая быстрому распространения огня.

— Мы знаем, как быстро все может пойти плохо, - заявил представитель штата Марк Маккгоуэнн.

Чиновник отметил, что один из его личных знакомых потерял дом.

— Ожидается очень сильный ветер. Вот почему мы говорим, если вы можете уйти, пожалуйста, уходите сейчас же. Действуйте, чтобы спасти свою жизнь, - добавил представитель штата Западная Австралия.

Однако большинство жителей пригорода находятся под пятидневной изоляцией до пятница после того, как тестирование одного из работников отеля дало положительный результат на британский штамм COVID-19.

Правила требуют, чтобы они оставались дома, кроме выхода за покупками продуктов или для занятий спортом.

— Важно, чтобы у каждого был план, и когда сотрудники службы экстренной помощи просят вас действовать в соответствии с этим планом, это превосходит любые приказы об изоляции, - сказал Австралийской радиовещательной корпорации Дэвид Литтлпрауд, министр по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в конце 2019 – начале 2020 года территорию всей Австралии охватили лесные пожары, погибли миллионы животных, были жертвы среди людей.

Ранее НикВести сообщали, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года.