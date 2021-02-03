Вчера, 2 февраля, в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.

Также 2 февраля в рамках расследования правоохранители провели обыски по местам проживания трех жителей Николаева в возрасте 34, 35 и 43 лет, во время которых нашли и изъяли 19 зип-пакетов. В них находился кристаллический порошок желтого цвета, примерно по 1 грамму в каждом пакете. Кроме этого, нашли 8 свертков с веществом растительного происхождения, пластиковые бутылки с азотистой кислотой, 2 колбы с остатками порошкообразного вещества, значительное количество патронов, 4 самодельных взрывных пакетов, черновые записи, деньги, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Изъятое направили на экспертизу, а всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В данный момент продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что следователи ГУ СБУ «накрыли» иностранного дилера, который планировал подкинуть наркотики запорожскому сотруднику СБ Украины.