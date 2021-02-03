Вчера, 2 февраля, в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.
Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.
Также 2 февраля в рамках расследования правоохранители провели обыски по местам проживания трех жителей Николаева в возрасте 34, 35 и 43 лет, во время которых нашли и изъяли 19 зип-пакетов. В них находился кристаллический порошок желтого цвета, примерно по 1 грамму в каждом пакете. Кроме этого, нашли 8 свертков с веществом растительного происхождения, пластиковые бутылки с азотистой кислотой, 2 колбы с остатками порошкообразного вещества, значительное количество патронов, 4 самодельных взрывных пакетов, черновые записи, деньги, банковские карточки и другие вещественные доказательства.
Изъятое направили на экспертизу, а всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В данный момент продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что следователи ГУ СБУ «накрыли» иностранного дилера, который планировал подкинуть наркотики запорожскому сотруднику СБ Украины.
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Вчера, 2 февраля, в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.
Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.
Также 2 февраля в рамках расследования правоохранители провели обыски по местам проживания трех жителей Николаева в возрасте 34, 35 и 43 лет, во время которых нашли и изъяли 19 зип-пакетов. В них находился кристаллический порошок желтого цвета, примерно по 1 грамму в каждом пакете. Кроме этого, нашли 8 свертков с веществом растительного происхождения, пластиковые бутылки с азотистой кислотой, 2 колбы с остатками порошкообразного вещества, значительное количество патронов, 4 самодельных взрывных пакетов, черновые записи, деньги, банковские карточки и другие вещественные доказательства.
Изъятое направили на экспертизу, а всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В данный момент продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что следователи ГУ СБУ «накрыли» иностранного дилера, который планировал подкинуть наркотики запорожскому сотруднику СБ Украины.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа