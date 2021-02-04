Военные, которые захватили власть в Мьянме, обязали интернет-провайдеры заблокировать доступ к социальной сети Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

— Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации, — заявили в компании Facebook.

В то же время, сервис NetBlocks сообщает, что в Мьянме также заблокированы Instagram и сервисы обмена сообщениями WhatsApp и Facebook Messenger.

— Доступ к продуктам Facebook теперь заблокирован множественными интернет-провайдерами в Мьянме, поскольку операторы соблюдают очевидный приказ о блокировке, — сообщили в NetBlocks.

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника.

Временным президентом страны стал командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.