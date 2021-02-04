В Черниговской области украинские пограничники задержали жителя Минска, в чьем автомобиле оказалось спрятано танковое оборудование - приборы наблюдения командира танка.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Правоохранительные органы задержали на границе с Беларусью микроавтобус «Фольксваген», при основательном осмотре машины обнаружились товары военного назначения – танковые приборы. Беларус перевозил их в двойном днище багажного отделения, замаскированные под кучи хлама.

Сейчас выясняются детали правонарушения,решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статье 333 Уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».

Ранее НикВести сообщали, что украинские пограничники задержали россиянку, планировавшую вывезти в свою страну прицел к снайперской винтовке.