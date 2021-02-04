В Черниговской области украинские пограничники задержали жителя Минска, в чьем автомобиле оказалось спрятано танковое оборудование - приборы наблюдения командира танка.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранительные органы задержали на границе с Беларусью микроавтобус «Фольксваген», при основательном осмотре машины обнаружились товары военного назначения – танковые приборы. Беларус перевозил их в двойном днище багажного отделения, замаскированные под кучи хлама.
Сейчас выясняются детали правонарушения,решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статье 333 Уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».
Ранее НикВести сообщали, что украинские пограничники задержали россиянку, планировавшую вывезти в свою страну прицел к снайперской винтовке.
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В Черниговской области украинские пограничники задержали жителя Минска, в чьем автомобиле оказалось спрятано танковое оборудование - приборы наблюдения командира танка.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранительные органы задержали на границе с Беларусью микроавтобус «Фольксваген», при основательном осмотре машины обнаружились товары военного назначения – танковые приборы. Беларус перевозил их в двойном днище багажного отделения, замаскированные под кучи хлама.
Сейчас выясняются детали правонарушения,решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статье 333 Уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».
Ранее НикВести сообщали, что украинские пограничники задержали россиянку, планировавшую вывезти в свою страну прицел к снайперской винтовке.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа