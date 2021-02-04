Правоохранители задержали на Полтавщине мужчину, который в январе этого года сбежал из исправительного учреждения, расположенного в Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.

В среду, 3 февраля, под процессуальным руководством Баштанской местной прокуратуры, работники мобильной группы государственного учреждения «Новобугский исправительный центр № 103» нашли осужденного мужчину, который 11 января этого года самовольно покинул учреждение. Известно, что беглеца задержали на Полтавщине.

По факту его побега 12 января начато уголовное производство по части 1 статьи 390 «Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы».

Напомним, 13 января в Корабельном районе Николаева задержали двоих осужденных, которые организовали побег из госучреждения «Казанковская исправительная колония №93».