Правоохранители задержали на Полтавщине мужчину, который в январе этого года сбежал из исправительного учреждения, расположенного в Николаевской области.
Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.
В среду, 3 февраля, под процессуальным руководством Баштанской местной прокуратуры, работники мобильной группы государственного учреждения «Новобугский исправительный центр № 103» нашли осужденного мужчину, который 11 января этого года самовольно покинул учреждение. Известно, что беглеца задержали на Полтавщине.
По факту его побега 12 января начато уголовное производство по части 1 статьи 390 «Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы».
Напомним, 13 января в Корабельном районе Николаева задержали двоих осужденных, которые организовали побег из госучреждения «Казанковская исправительная колония №93».
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Правоохранители задержали на Полтавщине мужчину, который в январе этого года сбежал из исправительного учреждения, расположенного в Николаевской области.
Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.
В среду, 3 февраля, под процессуальным руководством Баштанской местной прокуратуры, работники мобильной группы государственного учреждения «Новобугский исправительный центр № 103» нашли осужденного мужчину, который 11 января этого года самовольно покинул учреждение. Известно, что беглеца задержали на Полтавщине.
По факту его побега 12 января начато уголовное производство по части 1 статьи 390 «Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы».
Напомним, 13 января в Корабельном районе Николаева задержали двоих осужденных, которые организовали побег из госучреждения «Казанковская исправительная колония №93».
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа