Украинские пограничники задержали грузовик «Renault», наполненный контрабандными сигаретами.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Автомобиль со скрытыми табачными изделиями пытался проехать соседнюю страну через пункт пропуска. Товар пограничники обнаружили в потолке грузовика.

Мероприятия в рамках противодействия перемещению контрабандных товаров через границу проводились специальной обзорной группой оперативников, пограничниками Львовского отряда с привлечением военнослужащих спецподразделения «ДОЗОР» вместе с представителями СБУ и ГТСУ.

Напомним, в Черниговской области украинские пограничники задержали жителя Минска, в чьем автомобиле оказалось спрятано танковое оборудование - приборы наблюдения командира танка.