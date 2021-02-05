Украинские пограничники задержали грузовик «Renault», наполненный контрабандными сигаретами.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Автомобиль со скрытыми табачными изделиями пытался проехать соседнюю страну через пункт пропуска. Товар пограничники обнаружили в потолке грузовика.
Мероприятия в рамках противодействия перемещению контрабандных товаров через границу проводились специальной обзорной группой оперативников, пограничниками Львовского отряда с привлечением военнослужащих спецподразделения «ДОЗОР» вместе с представителями СБУ и ГТСУ.
Напомним, в Черниговской области украинские пограничники задержали жителя Минска, в чьем автомобиле оказалось спрятано танковое оборудование - приборы наблюдения командира танка.
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Украинские пограничники задержали грузовик «Renault», наполненный контрабандными сигаретами.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Автомобиль со скрытыми табачными изделиями пытался проехать соседнюю страну через пункт пропуска. Товар пограничники обнаружили в потолке грузовика.
Мероприятия в рамках противодействия перемещению контрабандных товаров через границу проводились специальной обзорной группой оперативников, пограничниками Львовского отряда с привлечением военнослужащих спецподразделения «ДОЗОР» вместе с представителями СБУ и ГТСУ.
Напомним, в Черниговской области украинские пограничники задержали жителя Минска, в чьем автомобиле оказалось спрятано танковое оборудование - приборы наблюдения командира танка.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа