Сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм, который является фигурантом ряда производств, и подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в Николаевской области.

Сотрудники СБУ задержали в Николаеве бухгалтершу предприятий, которая, по указанию владельца, предлагала 10 тысяч долларов взятки должностному лицу Государственной фискальной службы. Неправомерная выгода предназначалась чтобы «решить» с должностным лицом вопрос об исключении фирмы из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рискованности.

Коммерческие предприятия, конечным бенефициаром которых является бизнесмен, «специализируются» на бюджетных средствах, направляемых для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры. Его структуры в целом получили более 0,5 миллиарда бюджетных средств.

Предприятия бизнесмена выполняли работы с многочисленными нарушениями требований, использовали материалы ненадлежащего качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставки продукции и выполнения работ фирмы с признаками фиктивности. Из-за этого у компаний фигуранта возникали постоянные проблемы с правоохранительными органами. Один из таких вопросов и пыталась «решить» в Николаеве бухгалтер бизнесмена.

Продолжается досудебное следствие по части 3 статьи 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») Уголовного кодекса Украины.

Араик Амирханян

Отметим, что по информации издания Преступности.НЕТ, речь идет о скандальном одесском бизнесмене Араике Амирханяне.

Напомним, что 19 июня 2019 года работники СБУ задержали фактического владельца ООО «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна в помещении Антимонопольного комитета.

Также Араик Амирханян «отличился» 5 ноября 2019 года. «Укртрансбезопасность» зафиксировала очередной случай перевозки груза с превышением весовых норм. Фуры фирмы «СПМК-17», колонну которых задержали на весовом комплексе, принадлежат Амирханяну. За период 2018-2019 года в отношении фирмы начислено 406 тысяч евро платы за проезд с превышением.

После обеда Араик Амирханян приехал на пункут ГВК с требованием отпустить его фуры, однако сотрудники «Укртрансбезопасности» не согласились выполнять это требование. После чего на пункт наведались несколько неизвестных и избили сотрудников «Укртрансбезопасности», забрав фуры и документы.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».

Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.