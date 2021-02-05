В пятницу, 5 февраля, ушел из жизни ветеран Второй мировой войны подполковник Крымчаков Николай Романович.

Об этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяны Домбровской, которая является внучкой ветерана.

Крымчаков Николай Романович родился в селе Мешково-Погорелово. Отправился на фронт в возрасте 17 лет. Он воевал в Польше, Чехии и Венгрии. Только из-за тяжелого ранения он не дошел до Германии. Когда объявили о победе над немецко-фашистским захватчиком, находился в госпитале.

Николай Романович участник боевых действий, инвалид войны. Благодаря своему героизму и воле к победе он дослужился до звания подполковника. Имеет множество наград и орденов. Всю свою жизнь прожил в Мешково-Погорелово.

Он скончался в возрасте 94 лет и был последним ветераном в Мешково-Погорелово.