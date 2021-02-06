Во французском городе Бордо произошел мощный взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Жилое здание обрушилось.
Об этом сообщила газета SudOuest.
В результате взрыва не менее трех человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести.
По данным издания, в настоящее время существует опасность обрушения еще нескольких зданий. В развалинах разрушенного дома спасатели с собаками ведут поиск людей, возможно оказавшихся под обломками.
Правоохранители устанавливают причины взрыва в Бордо. Сейчас полицейскими оцепили район.
Взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.
Как сообщает сообщает издание, причиной взрыв во французском городе Бордо могла стать утечка бытового газа. На месте работают пожарно-спасательные службы.
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Во французском городе Бордо произошел мощный взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Жилое здание обрушилось.
Об этом сообщила газета SudOuest.
В результате взрыва не менее трех человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести.
По данным издания, в настоящее время существует опасность обрушения еще нескольких зданий. В развалинах разрушенного дома спасатели с собаками ведут поиск людей, возможно оказавшихся под обломками.
Правоохранители устанавливают причины взрыва в Бордо. Сейчас полицейскими оцепили район.
Взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.
Как сообщает сообщает издание, причиной взрыв во французском городе Бордо могла стать утечка бытового газа. На месте работают пожарно-спасательные службы.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов