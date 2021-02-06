Во французском городе Бордо произошел мощный взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Жилое здание обрушилось.

Об этом сообщила газета SudOuest.

В результате взрыва не менее трех человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести.

По данным издания, в настоящее время существует опасность обрушения еще нескольких зданий. В развалинах разрушенного дома спасатели с собаками ведут поиск людей, возможно оказавшихся под обломками.

Правоохранители устанавливают причины взрыва в Бордо. Сейчас полицейскими оцепили район.

Взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.

Как сообщает сообщает издание, причиной взрыв во французском городе Бордо могла стать утечка бытового газа. На месте работают пожарно-спасательные службы.