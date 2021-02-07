Крымская правозащитная группа сообщила, что в 5 февраля 2021 года в российской колонии республики Адыгея умер украинец Владимир Здоренко, которому после заболевания не оказали надлежающую помощь.
Об этом пишет Новое время.
Сообщается, что Владимир Здоренко был осужден в Крыму в 2019 году за кражу. После приговора его отправили отбывать наказание в республику Адыгея.
В тюрьме он заразился ВИЧ-инфекцией. Правозащитники отмечают, что Здоренко не была оказана надлежащая медицинская помощь, что является нарушением Международного гуманитарного права.
В частности, согласно статье 38 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, лица, находящиеся под защитой, имеют право на медицинскую помощь и лечение в больнице в такой же степени, как и граждане государства, на территории которого они находятся, если этого требует состояние их здоровья.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
Крымская правозащитная группа сообщила, что в 5 февраля 2021 года в российской колонии республики Адыгея умер украинец Владимир Здоренко, которому после заболевания не оказали надлежающую помощь.
Об этом пишет Новое время.
Сообщается, что Владимир Здоренко был осужден в Крыму в 2019 году за кражу. После приговора его отправили отбывать наказание в республику Адыгея.
В тюрьме он заразился ВИЧ-инфекцией. Правозащитники отмечают, что Здоренко не была оказана надлежащая медицинская помощь, что является нарушением Международного гуманитарного права.
В частности, согласно статье 38 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, лица, находящиеся под защитой, имеют право на медицинскую помощь и лечение в больнице в такой же степени, как и граждане государства, на территории которого они находятся, если этого требует состояние их здоровья.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов