Крымская правозащитная группа сообщила, что в 5 февраля 2021 года в российской колонии республики Адыгея умер украинец Владимир Здоренко, которому после заболевания не оказали надлежающую помощь.

Об этом пишет Новое время.

Сообщается, что Владимир Здоренко был осужден в Крыму в 2019 году за кражу. После приговора его отправили отбывать наказание в республику Адыгея.

В тюрьме он заразился ВИЧ-инфекцией. Правозащитники отмечают, что Здоренко не была оказана надлежащая медицинская помощь, что является нарушением Международного гуманитарного права.

В частности, согласно статье 38 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, лица, находящиеся под защитой, имеют право на медицинскую помощь и лечение в больнице в такой же степени, как и граждане государства, на территории которого они находятся, если этого требует состояние их здоровья.