Вчера утром, 7 февраля, в пгт Березнеговатое женщина упала в колодец.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Около 6:26 на линию Службы спасения поступило сообщение о том, что на улице Нагартавская в поселке городского типа Березнеговатое женщина упала в колодец и нуждается в помощи.

На вызов направилось дежурное отделение 9 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. С помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки спасатели подняли женщину 1957 года рождения из колодца и передали медикам. Женщину доставили в Березнеговатскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.

Помощь женщине оказывали 4 человека, задействовали 1 единицу техники ГСЧС. Дополнительно на месте работали медики и сотрудники полиции.

Напомним, 3 февраля в Первомайске спасатели доставали упавшую в заброшенный колодец собаку.