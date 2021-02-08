Вчера утром, 7 февраля, в пгт Березнеговатое женщина упала в колодец.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Около 6:26 на линию Службы спасения поступило сообщение о том, что на улице Нагартавская в поселке городского типа Березнеговатое женщина упала в колодец и нуждается в помощи.
На вызов направилось дежурное отделение 9 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. С помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки спасатели подняли женщину 1957 года рождения из колодца и передали медикам. Женщину доставили в Березнеговатскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.
Помощь женщине оказывали 4 человека, задействовали 1 единицу техники ГСЧС. Дополнительно на месте работали медики и сотрудники полиции.
Напомним, 3 февраля в Первомайске спасатели доставали упавшую в заброшенный колодец собаку.
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Вчера утром, 7 февраля, в пгт Березнеговатое женщина упала в колодец.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Около 6:26 на линию Службы спасения поступило сообщение о том, что на улице Нагартавская в поселке городского типа Березнеговатое женщина упала в колодец и нуждается в помощи.
На вызов направилось дежурное отделение 9 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. С помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки спасатели подняли женщину 1957 года рождения из колодца и передали медикам. Женщину доставили в Березнеговатскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.
Помощь женщине оказывали 4 человека, задействовали 1 единицу техники ГСЧС. Дополнительно на месте работали медики и сотрудники полиции.
Напомним, 3 февраля в Первомайске спасатели доставали упавшую в заброшенный колодец собаку.