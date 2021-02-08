Сегодня утром, 8 февраля, на проспекте Героев Украины в Николаеве столкнулись автомобили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.

Об этом пишут Новости N.

Сообщается, что автомобиль Mazda CX-5 двигался по проспекту со стороны Терновского кольца в направлении Ингульского моста. В районе ТЦ «Магелан» водитель авто начал поворачивать налево, не пропустив при этом Mitsubishi Outlander, ехавший во встречном направлении прямо. От удара оба автомобиля отбросило за пределы проезжей части.

В результате ДТП пострадали 4 человека, один из которых ребенок. Всех пострадавших госпитализировали, об их состоянии пока ничего не известно.

Напомним, сегодня в 07:15 на расстоянии12 километровот Очакова в Николаевской области лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Mercedes Vito.