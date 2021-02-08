В понедельник, 8 февраля, в 07:15 на расстоянии 12 километров от Очакова в Николаевской области лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Mercedes Vito.

Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

На место прибыло отделение 22 государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, очевидцы помогли пострадавшему водителю ВАЗа выбраться из автомобиля, а после спасатели забрали его спецмашиной в больницу.

По дороге в больницу они встретили «скорую», которая направлялась на данный вызов и передали пострадавшего медикам.

Кроме этого, в 07:50 спасатели Витовского района оказали помощь вблизи села Шевченково. Как выяснилось, из-за гололеда на автодороге водитель Volkswagen Caddy съехал в кювет и в дальнейшем машина перевернулась. До приезда спасателей водитель самостоятельно выбрался из поврежденного автомобиля. Очередным отделением 16 ГПСЧ отключен аккумулятор, авто перевернуто на колеса.

Напомним, что в Николаеве коммунальщики посыпают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.