В понедельник, 8 февраля, в 07:15 на расстоянии 12 километров от Очакова в Николаевской области лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Mercedes Vito.
Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
На место прибыло отделение 22 государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, очевидцы помогли пострадавшему водителю ВАЗа выбраться из автомобиля, а после спасатели забрали его спецмашиной в больницу.
По дороге в больницу они встретили «скорую», которая направлялась на данный вызов и передали пострадавшего медикам.
Кроме этого, в 07:50 спасатели Витовского района оказали помощь вблизи села Шевченково. Как выяснилось, из-за гололеда на автодороге водитель Volkswagen Caddy съехал в кювет и в дальнейшем машина перевернулась. До приезда спасателей водитель самостоятельно выбрался из поврежденного автомобиля. Очередным отделением 16 ГПСЧ отключен аккумулятор, авто перевернуто на колеса.
Напомним, что в Николаеве коммунальщики посыпают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
В понедельник, 8 февраля, в 07:15 на расстоянии 12 километров от Очакова в Николаевской области лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Mercedes Vito.
Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
На место прибыло отделение 22 государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, очевидцы помогли пострадавшему водителю ВАЗа выбраться из автомобиля, а после спасатели забрали его спецмашиной в больницу.
По дороге в больницу они встретили «скорую», которая направлялась на данный вызов и передали пострадавшего медикам.
Кроме этого, в 07:50 спасатели Витовского района оказали помощь вблизи села Шевченково. Как выяснилось, из-за гололеда на автодороге водитель Volkswagen Caddy съехал в кювет и в дальнейшем машина перевернулась. До приезда спасателей водитель самостоятельно выбрался из поврежденного автомобиля. Очередным отделением 16 ГПСЧ отключен аккумулятор, авто перевернуто на колеса.
Напомним, что в Николаеве коммунальщики посыпают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.