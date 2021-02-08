В Николаеве коммунальщики посыпают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.
Глава администрации Центрального района Александр Береза сообщил, что по состоянию на утро, 8 февраля, на территории района работает техника коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» и «Карс Клининг». Коммунальщики обрабатывают тротуары в центре и дороги частного сектора в отдаленных микрорайонах противогололедными средствами.
— Работы выполняются согласно запланированным и утвержденных маршрутов. Учитывая погодные условия спецтехника работает бесперебойно, — отметил Александр Береза.
В пресс-службе администрации Заводского района сообщили, чтосотрудники отдела санитарной инспекции администрации организовали посыпку противогололедными материалами 66 остановок общественного транспорта. Работы выполнялись подрядной организацией «Будсервіс-НК».
Напмоним, в понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.
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В Николаеве коммунальщики посыпают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.
Глава администрации Центрального района Александр Береза сообщил, что по состоянию на утро, 8 февраля, на территории района работает техника коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» и «Карс Клининг». Коммунальщики обрабатывают тротуары в центре и дороги частного сектора в отдаленных микрорайонах противогололедными средствами.
— Работы выполняются согласно запланированным и утвержденных маршрутов. Учитывая погодные условия спецтехника работает бесперебойно, — отметил Александр Береза.
В пресс-службе администрации Заводского района сообщили, чтосотрудники отдела санитарной инспекции администрации организовали посыпку противогололедными материалами 66 остановок общественного транспорта. Работы выполнялись подрядной организацией «Будсервіс-НК».
Напмоним, в понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.