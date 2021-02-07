В понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр.

По прогнозам синоптиков днем ожидается снег с переходом в дождь. Ночью и в первой половине дня гололед. В течение дня зона гололеда постепенно будет перемещаться с юга на север области. На дорогах – гололедица.

Ветер восточный, порывистый, с достижением штормовых значений. Температура сегодня ночью составит 6-11° мороза, в течение дня будет расти и вечером составит 0-5° тепла.

Напомним, в Украине из-за снижения температуры развернуто 4 778 пунктов обогрева.