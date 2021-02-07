В Украине из-за снижения температуры развернуто 4 778 пунктов обогрева.

Об этом информирует пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Органы местного самоуправления открыли 4764 пункта, а ГСЧС - 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

В общем, в течение дня 6 февраля в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС - 77 человек.

– По обращению органов местной ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаевской области был объявлен «желтый» уровень опасности.