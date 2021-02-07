В Украине из-за снижения температуры развернуто 4 778 пунктов обогрева.
Об этом информирует пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Органы местного самоуправления открыли 4764 пункта, а ГСЧС - 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.
В общем, в течение дня 6 февраля в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС - 77 человек.
– По обращению органов местной ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Николаевской области был объявлен «желтый» уровень опасности.
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В Украине из-за снижения температуры развернуто 4 778 пунктов обогрева.
Об этом информирует пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Органы местного самоуправления открыли 4764 пункта, а ГСЧС - 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.
В общем, в течение дня 6 февраля в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС - 77 человек.
– По обращению органов местной ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Николаевской области был объявлен «желтый» уровень опасности.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов