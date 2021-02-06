Сегодня, 6 февраля, в Николаеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен уровень опасности «желтый».

Об этом информирует Главное управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

— На дорогах местами гололедица, снежный накат. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью от 4 - 6 ° мороза, днем 1-3 ° тепла, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, синоптики предупреждают об ухудшении погоды на юге Украины 6-8 февраля. Возможны снеговые накаты, гололед и падение температуры до 3-10 градусов мороза.