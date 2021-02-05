Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на юге Украины 6-8 февраля.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
Возможны снеговые накаты, гололед и падение температуры до 3-10 градусов мороза.
Завтра в южной части, на Прикарпатье и в Винницкой области снег, в Карпатах местами значений снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 6-13° мороза, в северных и центральных областях местами до 16° мороза; днем 1-8° мороза; на Закарпатье и юге Одесской области дожди, температура ночью 0-5° тепла.
7-8 февраля ухудшение погодных условий: снег, на Прикарпатье, в северных и центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м / с, метели; днем в южных областях снег с переходом в дождь, гололед, температура ночью 13-20° мороза, днем 7-14° мороза, в южной части и на Прикарпатье ночью 3-10° мороза, днем от 4 мороза до 2 тепла.
На дорогах страны гололедица.
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на юге Украины 6-8 февраля.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
Возможны снеговые накаты, гололед и падение температуры до 3-10 градусов мороза.
Завтра в южной части, на Прикарпатье и в Винницкой области снег, в Карпатах местами значений снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 6-13° мороза, в северных и центральных областях местами до 16° мороза; днем 1-8° мороза; на Закарпатье и юге Одесской области дожди, температура ночью 0-5° тепла.
7-8 февраля ухудшение погодных условий: снег, на Прикарпатье, в северных и центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м / с, метели; днем в южных областях снег с переходом в дождь, гололед, температура ночью 13-20° мороза, днем 7-14° мороза, в южной части и на Прикарпатье ночью 3-10° мороза, днем от 4 мороза до 2 тепла.
На дорогах страны гололедица.
Ранее сообщалось, что в Киеве установят интерактивную скульптуру, реагирующую на погоду и загрязнение воздуха.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа