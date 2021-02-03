Гигантский «Киевский Кит» из переработанного пластика станет первым в Украине арт-объектом, отражающим экологическое состояние города в реальном времени.

Об этом сообщает «Вокруг света».

Скульптура из пластика будет светиться и менять цвет в зависимости от качества воздуха в Киеве, количества осадков, времени года, даты и фазы луны. «Кита» планируют установить в одной из зеленых зон Киева, сейчас обсуждается несколько возможных локаций.

Скульптура, как планируется, станет еще и частью образовательного экологического проекта: будут проведены практикумы по сортировке мусора, горожане будут вместе собирать пластик для скульптуры, то есть станут отчасти соавторами арт-объекта. Автор — Валерий Коршунов, создавший диджитал-скульптуру «Чорнобильське Сяйво» из радиолокационной станции Дуга в Зоне отчуждения и мурал на здании ЧАЭС.

— Я верю, что можно создать современные объекты искусства (из пластика, — прим.) во всех уголках Украины, и вместо ядовитых свалок они станут туристическими магнитами. Сейчас в стране нет действенных механизмов решения вопроса отходов. Ситуация катастрофически ухудшается, особенно в эру сверхпотребления товаров, когда мы используем изделия из пластика 30 минут, а время их разложения достигает 150 лет. Это ежедневно влияет на наше здоровье и здоровье наших детей, возможно даже больше, чем Чернобыль. Проект «Киевский Кит» бесспорно будет способствовать формированию навыков сортировки и переработки мусора, созданию новой экологической культуры, — комментирует идею Валерий Коршунов.

Напомним, основатель Amazon пожертвовал почти $800 млн на сохранение окружающей среды.