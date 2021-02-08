Правоохранители задержали в Николаеве мужчину и его беременную сообщницу, которые занимались сбытом наркотиков, у них изъяли вещества на более 700 тысяч гривен.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что наркодилеров разоблачили оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ совместно со следователями Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области при процессуальном руководстве местной прокуратуры.

Оперативники УБН выяснили, что 25-летняя жительница Николаева, которая находится на позднем сроке беременности, получает по почте на вымышленное имя посылки с наркотическими и психотропными веществами и передает их своему сообщнику. В свою очередь, 28-летний мужчина фасует их и продает путем закладок по городу.

Так, 4 февраля этого года женщина получила по почте две посылки. Осмотрев их, правоохранители изъяли два пакета весом около 800 граммс веществом A-PVP и пакет весом около 500 грамм с амфетамином. Женщина объяснила, что посылки она передает своему знакомому для продажи.

При обыске жилья сообщника женщины полицейские изъяли свертки и пакеты с каннабисом весом около 400 грамм, свертки с «марками» LSD, измельчитель для наркорастений, электронные весы, зип-пакеты и другие вещественные доказательства. Стоимость изъятого в случае продажи составила бы более 700 000 гривен. Найденное правоохранители отправили на экспертизу.

28-летнего николаевца, который выполнял роль как оператора, так и «закладчика», задержали в порядке статьи 208. 6 февраля ему вручили подозрение по части 2 статьи 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 176 000 гривен. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 2 февраля, в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.