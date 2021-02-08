Подводная лодка морских сил самообороны Японии столкнулся в понедельник с частным торговым судном в Тихом океане вблизи острова Шикоку.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като на пресс-конференции, передает Укринформ со ссылкой на японские СМИ.

По данным министерства обороны Японии, 84-метровая подводная лодка типа «Сорю» поцарапала корпус другого судна, когда поднималась из глубины. В результате инцидента трое членов экипажа субмарины получили легкие телесные повреждения.

В то же время Кацунобу Като заявил, что коммерческий корабль доложил японской береговой охране, что удара не было и, похоже, судно не получило никакого вреда.

По словам Кацунобу Като, в связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра создали кризисный штаб для сбора и анализа информации.

Подводная лодка типа «Сорю» — это дизель-электрическая субмарина со стандартным водоизмещением 2950 тонн, экипаж насчитывает около 65 человек. Она поступила на вооружение в 2009 году как первая в своем классе.

Напомним, летом 2019 года в Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский корабль.