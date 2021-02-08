Полиция обнаружила 16-летнего кенийского мальчика, прятавшегося в самолете, в аэропорту Маастрихта Ахена.

Об этом пишет CNN.

Нидерландская полиция расследует возможность торговли людьми после того, как обнаружила в самолете едва живого пассажира из Кении.

— Для нас это чудо. Обычно, когда кто-то прячется вот так, он умирает из-за холода или недостатка кислорода, - сказал Марвин Энг, представитель Королевской Нидерландской полиции Марехаусзе, одной из национальных полицейских сил страны.

Безбилетный пассажир был доставлен в больницу с переохлаждением, однако полиция не понимает как он попал в самолет.

Самолет начал свое путешествие в столице Кении, затем полетел в Стамбул, а после в Лондон. И только после Лондона пилоты взяли курс на Голландию.

Официальные лица аеропорта подтвердили, что рейс, которым летел ребенок, выполняла авиакомпания, которая является национальным авиаперевозчиком Турции.

Он попросил убежища, и его заявление рассматривается Службой иммиграции и натурализации Нидерландов. Представитель министерства юстиции Барт Вис сказал, что служба иммиграции не может комментировать отдельные дела из-за законов о конфиденциальности.

Правительство Нидерландов может предоставить убежище, если просящие его являются беженцами, в соответствии с его политикой предоставления убежища. Она определяет беженца как «человека, у которого есть основания опасаться преследований в своей стране».

По заявлению полиции Нидерландов, расследование фактов незаконного ввоза людей является стандартной процедурой, а здоровье и благополучие ребенка являются приоритетом для властей.

Ранее НикВести сообщали, что суд в Венгрии осудил пассажира, который в период между 2012 и 2016 годами более 760 раз воспользовался железнодорожным транспортом без билета и ни разу не выплатил штраф.