В Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.

Об этом николаевцы сообщают в соцсетях и делятся фото из травмпункта.

Дмитрий Костенко опубликовал видео из травмпункта БСМП. Помощь огромному количеству травмированных людей оказывает один врач.

— Если вы сейчас попадете в травмпункт БСМП то там вы простоите в очереди из 70 человек, которая выходит на улицу, потому что работает только один врач. Александр Демьянов (главврач БСМП), вы можете что-либо предпринять? Людей подвозят каждые пару минут скорые и такси, которое подняло цены. И это не удивительно, сегодня не видел ни одного посыпанного тротуара, кроме как центральная часть Соборной, поправьте меня, может быть, я ошибаюсь? Кто-то сыграл в рулетку и решил дойти пешком, а теперь любуется новым долгожданным ремонтом в травмпункте и проведет там полночи, чем вам не казино? — возмутился Дмитрий Костенко.

Напомним, огромное количество обращений в БСМП наблюдается, начиная с утра 8 февраля.