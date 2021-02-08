В Николаеве из-за гололеда 8 февраля увеличилось количество обращений в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Отмечается, что уже по состоянию на 10 утра в коридоре травмпункта образовалась очередь.

— 30 человек были доставлены в больницу скорой медицинской помощи или самотеком, или с помощью скорой. Большинство травм связано с ушибами, но есть и сломанные руки или ноги, — рассказал журналистам главврач Александр Демьянов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве коммунальщики посыпают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.

В Николаевской облгосадминистрации отчитались, что к 10 часам утра обеспечили проезд по дорогам области.

При этом сообщается об авариях из-за гололеда в Николаеве и области. Сегодня утром, 8 февраля, на проспекте Героев Украины в Николаеве столкнулись автомобили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. В результате ДТП пострадали 4 человека, один из которых ребенок. А в 07:15 на расстоянии12 километровот Очакова в Николаевской области лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Mercedes Vito.