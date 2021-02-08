В Николаевской облгосадминистрации отчитались, что к 10 часам утра обеспечили проезд по дорогам области.

Об этом говорится на странице облгосадминистрации в Facebook.

«8 февраля на территории области наблюдается осложнение погодных условий, а именно: снижение температуры, на дорогах гололедица, местами дорожное покрытие заснежено. По состоянию на 10.00 проезд по дорогам области обеспечен», — говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что для обеспечения проезда по дорогам области ведутся работы по покрытию автодорог противогололедными материалами. Особое внимание уделяется опасным участкам автодорог: подъемам, спускам, мостам, поворотам.

На дорогах области работает 56 единиц спецтехники и 75 работников, из них непосредственно в Николаеве обработку проводят с привлечением 16 единиц техники и 17 работников. За сутки использовано 540 тонн песчаной смеси.

Для мониторинга состояния автодороги Н-24 «Благовещенское — Николаев» привлечена мобильная группа Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (1 машина повышенной проходимости, 3 человека).

«В целом ситуация контролируется», — добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Николаеве коммунальщики посыпают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.

При этом сообщается об авариях из-за гололеда в Николаеве и области. Сегодня утром, 8 февраля, на проспекте Героев Украины в Николаеве столкнулись автомобили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. В результате ДТП пострадали 4 человека, один из которых ребенок. А в 07:15 на расстоянии12 километровот Очакова в Николаевской области лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Mercedes Vito