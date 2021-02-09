Хозяева домашнего хорька из английского города Лидс случайно закрыли в стиральной машинке домашнего любимца. Он пробыл закрытым в стиралке полный цикл ㅡ 100 минут ㅡ и смог выжить.

Об этом пишет hromadske.

Владельцы хорька по имени Бандит, семья Редфернов, рассказали, что домашний любимец успел поскользить в стиральную машинку перед тем, как ее включили. Владельцы не заметили, что животное заперто.

После того как Бандит пробыл полный цикл стирки в стиральной машинке, его срочно отвезли в ветеринарную клинику. Врачи говорили, что у него есть 1% шанс выжить после такого инцидента ㅡ у двухлетнего хорька были повреждены легкие и осталась куча синяков.

Однако быстрая реакция хозяев и старания ветеринаров помогли ему выжить. Уже через 4 часа после того, как его доставили в больницу, хорек сделал первые несколько осторожных шагов.

Ветеринарный хирург Дэвид Масси, который оказал помощь Бандиту, предупредил владельцев, чтобы те в дальнейшем внимательно проверяли стиральные машины перед использованием: «Хотя такие ситуации, к счастью, очень редки, стиральные машины и сушилки могут часто быть местом, где прячутся наши пушистые друзья, особенно во время холодной погоды, когда они ищут укромное место, чтобы свернуться клубочком».

Напомним, что в Мельбурне вооруженный мужчина вторгся в приют для животных, связал сотрудницу, требуя узнать, где он может разыскать кошек.