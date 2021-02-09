8 февраля из-за гололеда на дорогах Николаевской области произошло больше тридцати дорожно-транспортных происшествий.

Об этом в сюжете «Суспільного» рассказал пресс-офицер патрульной полиции Николаевской области.

Он отметил, что уже с самого утра 8 февраля патрульные составили около 30 протоколов.

— С самого утра из-за сильного гололеда патрульные оформили около 30 ДТП, и еще столько де водителей ожидают приезда патрульной полиции, — отметил Виктор Киреев.

В ОГА добавили, что за минувшие сутки в области зарегистрировано 34 ДТП, обошлось без человеческих жертв, но травмы различной степени получили 14 человек.

Для сравнения, в воскресенье, 7 февраля, в Николаевской области зафиксировали 4 ДТП.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.