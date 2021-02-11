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На пограничном переходе в Медике (Львовская область) задержали более сотни граждан Украины и Молдовы с поддельными документами. У них были фальшивые разрешения на работу в Польше.
Об этом пишет "Польское радио".
Иностранцы пытались пересечь границу на основании биометрических паспортов.
— Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше, — отметили польские пограничники.
Украинцы показали заявления о поручении работы. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польше.
— Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского союза, — говорится в сообщении пограничников.
Нарушителям назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Пограничники вернули их в Украину. Это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная на протяжении последних лет.
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На пограничном переходе в Медике (Львовская область) задержали более сотни граждан Украины и Молдовы с поддельными документами. У них были фальшивые разрешения на работу в Польше.
Об этом пишет "Польское радио".
Иностранцы пытались пересечь границу на основании биометрических паспортов.
— Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше, — отметили польские пограничники.
Украинцы показали заявления о поручении работы. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польше.
— Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского союза, — говорится в сообщении пограничников.
Нарушителям назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Пограничники вернули их в Украину. Это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная на протяжении последних лет.