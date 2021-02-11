Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, лидером организации является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В Украину он прибыл в 2019 году, использовав поддельные документы. В том же году он собрал «единомышленников» для организации центра. Все его участники — иностранцы.

По версии СБУ, его участники подделывали украинские и российские паспорта. Злоумышленники легализовали в Украине выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

В СБУ считают, что целью лидеров организации было «отсидеться» в Украине после совершенных преступлений. Кроме того, злоумышленники распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Всего правоохранители провели по адресам проживания и укрытия злоумышленников 9 обысков и обнаружили:

взрывоопасное вещество с содержанием тротила, гранату Ф-1 и 8 ;

иностранную валюту, банковские карты и черновики с записями финансовых переводов в Сирию;

символику «ИД» и религиозно-экстремистскую литературу.

Кроме того, у участников организации нашли задокументированную переписку, в которой они обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без него.

Напомним, в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации «Исламское государство», который находится в розыске по линии Интерпола.