В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила ячейку международной террористической организации «Исламское государство». Следствие предполагает, что часть участников — действующие боевики «ИД».
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Так, лидером организации является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В Украину он прибыл в 2019 году, использовав поддельные документы. В том же году он собрал «единомышленников» для организации центра. Все его участники — иностранцы.
По версии СБУ, его участники подделывали украинские и российские паспорта. Злоумышленники легализовали в Украине выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
В СБУ считают, что целью лидеров организации было «отсидеться» в Украине после совершенных преступлений. Кроме того, злоумышленники распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.
Всего правоохранители провели по адресам проживания и укрытия злоумышленников 9 обысков и обнаружили:
Кроме того, у участников организации нашли задокументированную переписку, в которой они обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без него.
Напомним, в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации «Исламское государство», который находится в розыске по линии Интерпола.
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В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила ячейку международной террористической организации «Исламское государство». Следствие предполагает, что часть участников — действующие боевики «ИД».
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Так, лидером организации является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В Украину он прибыл в 2019 году, использовав поддельные документы. В том же году он собрал «единомышленников» для организации центра. Все его участники — иностранцы.
По версии СБУ, его участники подделывали украинские и российские паспорта. Злоумышленники легализовали в Украине выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
В СБУ считают, что целью лидеров организации было «отсидеться» в Украине после совершенных преступлений. Кроме того, злоумышленники распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.
Всего правоохранители провели по адресам проживания и укрытия злоумышленников 9 обысков и обнаружили:
Кроме того, у участников организации нашли задокументированную переписку, в которой они обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без него.
Напомним, в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации «Исламское государство», который находится в розыске по линии Интерпола.