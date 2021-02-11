В Снигиревке Николаевской области мужчина избил до смерти знакомую.

Инцидент произошел в среду, 20 февраля, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области,

Сообщается, что тело пострадавшей на обочине дороги по улице Потемкина в Снигиревке нашел местный житель и рассказал об этом полиции.

На место происшествия прибыли руководство, следственно-оперативная группа отделения полиции и эксперт. 65-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась от полученных травм. Осмотрев тело, полицейские выяснили, что женщина умерла от многочисленных ударов в голову.

Правоохранители установили причастного к преступлению мужчину. Им оказался 23-летний односельчанин потерпевшей, с которым она распивала алкоголь. Как оказалось, между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник начал бить потерпевшую, пока та не упала и не перестала подавать признаки жизни. Поняв, что натворил, преступник скрылся с места происшествия.

Следователи установили местонахождение и задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту начато уголовное дело по признакам части 2 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего», что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, что в Новом Буге двое подростков 16-ти и 17-ти лет до смерти избили 32-летнего местного жителя.