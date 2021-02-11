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Береговая охрана США спасла с удаленного необитаемого острова на Багамах троих кубинцев, которым удалось прожить там 33 дня благодаря поеданию кокосов.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.
Как рассказали спасатели, двоих мужчин и женщину занесло на необитаемый остров Ангилья-Кей сильным течением, когда они вышли на рыбалку в открытое море пять недель назад.
Отмечается, что работники береговой охраны во время рутинного патрулирования заметили, как люди размахивают самодельными флагами на необитаемом острове, и сразу же доставили им рацию, воду и провизию.
Отмечается, что у рыбаков не было обнаружено серьезных травм, но их отправили в местную больницу для проверки их состояния и восстановления здоровья.
Напомним, в индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления.
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Береговая охрана США спасла с удаленного необитаемого острова на Багамах троих кубинцев, которым удалось прожить там 33 дня благодаря поеданию кокосов.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.
Как рассказали спасатели, двоих мужчин и женщину занесло на необитаемый остров Ангилья-Кей сильным течением, когда они вышли на рыбалку в открытое море пять недель назад.
Отмечается, что работники береговой охраны во время рутинного патрулирования заметили, как люди размахивают самодельными флагами на необитаемом острове, и сразу же доставили им рацию, воду и провизию.
Отмечается, что у рыбаков не было обнаружено серьезных травм, но их отправили в местную больницу для проверки их состояния и восстановления здоровья.
Напомним, в индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления.