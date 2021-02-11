Женщина в день проведения местных выборов 25 октября ходила к избирателям, которые голосовали за место проживания. Она решила проголосовать вместо них и закинула в избирательную урну предварительно заполненные бюллетени.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.
Прокуратура передает, что женщина незаконно получила 4 избирательных бюллетеня для голосования на выборах Теребовлянского мэра. Бюллетени она получила якобы для жителей села Ласковцы, но проголосовала сама.
«Женщина взяла бюллетени и проголосовала вместо избирателей - жителей этого села, которые на время проведения выборов не находились по месту своего проживания», - отметили в пресс службе Тернопольской областной прокуратуры.
Полиция выяснила, что лица, вместо которых проголосовала обвиняемая находились 25 октября в лечебном заведении и у своих родственников за пределами Тернопольской области.
Злоумышленницу признали виновной и назначили наказания в виде лишения свободы на 5 лет с дополнительным наказанием – лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на пять лет. От основного наказания ее освободили с назначением испытательного срока.
Напомним, возможная фальсификация произошла в участковой избирательной комиссии № 140 750 в избирательном округе № 50 в городе Мирноград.
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Женщина в день проведения местных выборов 25 октября ходила к избирателям, которые голосовали за место проживания. Она решила проголосовать вместо них и закинула в избирательную урну предварительно заполненные бюллетени.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.
Прокуратура передает, что женщина незаконно получила 4 избирательных бюллетеня для голосования на выборах Теребовлянского мэра. Бюллетени она получила якобы для жителей села Ласковцы, но проголосовала сама.
«Женщина взяла бюллетени и проголосовала вместо избирателей - жителей этого села, которые на время проведения выборов не находились по месту своего проживания», - отметили в пресс службе Тернопольской областной прокуратуры.
Полиция выяснила, что лица, вместо которых проголосовала обвиняемая находились 25 октября в лечебном заведении и у своих родственников за пределами Тернопольской области.
Злоумышленницу признали виновной и назначили наказания в виде лишения свободы на 5 лет с дополнительным наказанием – лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на пять лет. От основного наказания ее освободили с назначением испытательного срока.
Напомним, возможная фальсификация произошла в участковой избирательной комиссии № 140 750 в избирательном округе № 50 в городе Мирноград.