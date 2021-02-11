В российском городе Дзержинск местные жители обеспокоены нашествием бродячих собак, шерсть которых окрашена в синий цвет.

Предположительно, виной этому стал местный завод, который не утилизирует отходы производства, сообщается в Telegram-канале «Baza».

По словам очевидцев, основная масса окрашенных в синий собак была замечена в окрестностях предприятия «Дзержинское оргстекло». Ряд специалистов утверждают, что такой оттенок собаки могли получить, искупавшись в отходах производства. По неподтвержденным данным, на заводе используются вещества, которые могут давать такой цвет, например, медный купорос.

Тем не менее, официального объяснения яркой окраске собак со стороны властей города на данный момент нет.

Напомним, что в Альпах и Пиренеях выпал рыжий снег. Рыжим стал не только снег в Альпах и Пиренеях, но и небо над многими регионами Европы: на востоке и юге Франции, повсюду в Швейцарии, на юге Германии. Кататься на лыжах на альпийских горнолыжных курортах стало некомфортно — песок ухудшил скольжение, да и видимость тоже.