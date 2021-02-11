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В Вознесенском районе местный житель посреди дня совершил разбойное нападение на дом 73-летней женщины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.
1 февраля в отделении полиции №1 Вознесенского районного управления полиции поступило сообщение от 73-летней женщины о том, что она стала жертвой разбойного нападения. Со слов потерпевшей, около 14:30 в ее дом проник неизвестный, который, угрожая ножом, требовали деньги. В это время в доме женщины находился социальный работник, которая мгновенно выбежала из дома и начала звать на помощь.
В это время рядом находился мужчина, который услышал крики о помощи и бросился догонять злоумышленника, который бежал, но тщетно.
Прохожий сразу позвонил в полицию и предоставил ориентировку и приметы нападавшего.
В результате своевременных и профессиональных действий работники сектора реагирования патрульной полиции выяснили личность злоумышленника, которым оказался 34-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.
Полицейские доставили мужчину в отделение полиции, где он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой с проникновением в жилье», что наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. По согласованию с прокуратурой решается вопрос относительно сообщения о подозрении в преступлении и избранию меры пресечения.
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В Вознесенском районе местный житель посреди дня совершил разбойное нападение на дом 73-летней женщины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.
1 февраля в отделении полиции №1 Вознесенского районного управления полиции поступило сообщение от 73-летней женщины о том, что она стала жертвой разбойного нападения. Со слов потерпевшей, около 14:30 в ее дом проник неизвестный, который, угрожая ножом, требовали деньги. В это время в доме женщины находился социальный работник, которая мгновенно выбежала из дома и начала звать на помощь.
В это время рядом находился мужчина, который услышал крики о помощи и бросился догонять злоумышленника, который бежал, но тщетно.
Прохожий сразу позвонил в полицию и предоставил ориентировку и приметы нападавшего.
В результате своевременных и профессиональных действий работники сектора реагирования патрульной полиции выяснили личность злоумышленника, которым оказался 34-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.
Полицейские доставили мужчину в отделение полиции, где он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой с проникновением в жилье», что наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. По согласованию с прокуратурой решается вопрос относительно сообщения о подозрении в преступлении и избранию меры пресечения.