В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага
«В Соломенском районе Киеве сегодня произошел взрыв. Погиб один человек. Взрыв произошел на детской площадке», — рассказала она.
Напомним, в Харькове мужчина бросил две гранаты РГД-5 в квартиру экс-жены, еще одну гранату он взорвал на детской площадке — в результате взрыва ему оторвало руку.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага
«В Соломенском районе Киеве сегодня произошел взрыв. Погиб один человек. Взрыв произошел на детской площадке», — рассказала она.
Напомним, в Харькове мужчина бросил две гранаты РГД-5 в квартиру экс-жены, еще одну гранату он взорвал на детской площадке — в результате взрыва ему оторвало руку.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий