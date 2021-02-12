В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага

«В Соломенском районе Киеве сегодня произошел взрыв. Погиб один человек. Взрыв произошел на детской площадке», — рассказала она.

Напомним, в Харькове мужчина бросил две гранаты РГД-5 в квартиру экс-жены, еще одну гранату он взорвал на детской площадке — в результате взрыва ему оторвало руку.