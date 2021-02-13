Заминированный автомобиль сдетонировал возле президентского дворца в столице Сомали 13 февраля, жертвами теракта стали 11 человек - один погибший и десять раненных.

Об этом пишет CNN.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, подорвался у блокпоста в Могадишо.

«В 9.10 автомобиль террористов, заряженный взрывчаткой, врезался в блокпост возле перекрестка Сайидка. Силы безопасности открыли огонь по автомобилю, когда он приближался к президентскому дворцу в Могадишо. Бдительность сил безопасности спасла людей от угрозы терроризма для ни в чем не повинных сомалийцев», - говорится в заявлении полиции.

Субботний инцидент стал вторым крупным взрывом в столице Сомали за последние недели. В стране нарастает беспокойная обстановка, 8 февраля истек срок полномочий президента страны Мохамеда Абдуллахи, в государстве несвоевременно провели выбооры.

CNN отмечает, что еще один кровавый инцидент произошел ранее. 31 января в отеле «Африк» были убиты пять человек и четверо нападавших. В результате смертоносного противостояния были ранены еще 10 мирных жителей, все закончилось после после восьмичасового сражения с боевиками сомалийских сил безопасности.

«Аш-Шабааб» взяло на себя ответственность за это нападение.

Группа повстанцев стремится превратить Сомали в фундаменталистское исламское государство. Ранее она взяла на себя ответственность за другие теракты в Могадишо, включая взрыв грузовика в декабре, в результате которого погибли 85 человек.

Напомним, 21 января, террорист-смертник, использовавший пояс шахида, убил не менее 13 человек, еще 25 человек получили ранения на центральном рынке в столице Ирака.