Сильное землетрясение магнитудой в 7,1 балла (6 баллов по японской шкале сейсмической активности – второй уровень опасности) произошло в японских префектурах Мияги и Фукусима вечером 13 февраля.

Об этом пишет TheJapanTimes.

По данным метеорологического агентства, землетрясение ощущалось даже в столице Японии, Токио, где было зарегестрировано 4 балла по японской шкале. Предупреждений о цунами не поступало.

В качестве меры предосторожности тем, кто находится рядом с прибрежными районами, посоветовали переместится на возвышенность, поскольку последствия катаклизма могут продолжаться.

По сообщению агентства, в южной части Мияги, центральном районе Накадори и прибрежном районе Хамадори на Фукусиме было зарегистрировано сильное землетрясение силой 6 баллов.

В районе Хамадори находится пострадавшая от землетрясения и цунами АЭС №1 Фукусима, на которой произошла известная авария в 2011 году. Сообщений о неисправностях на объекте не поступало, сообщает государственная телекомпания NHK.

Правительство создало рабочую группу для изучения землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония, что расположен на французской территории, в 520 км на восток от города Нумеа.