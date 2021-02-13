Сильное землетрясение магнитудой в 7,1 балла (6 баллов по японской шкале сейсмической активности – второй уровень опасности) произошло в японских префектурах Мияги и Фукусима вечером 13 февраля.
Об этом пишет TheJapanTimes.
По данным метеорологического агентства, землетрясение ощущалось даже в столице Японии, Токио, где было зарегестрировано 4 балла по японской шкале. Предупреждений о цунами не поступало.
В качестве меры предосторожности тем, кто находится рядом с прибрежными районами, посоветовали переместится на возвышенность, поскольку последствия катаклизма могут продолжаться.
По сообщению агентства, в южной части Мияги, центральном районе Накадори и прибрежном районе Хамадори на Фукусиме было зарегистрировано сильное землетрясение силой 6 баллов.
В районе Хамадори находится пострадавшая от землетрясения и цунами АЭС №1 Фукусима, на которой произошла известная авария в 2011 году. Сообщений о неисправностях на объекте не поступало, сообщает государственная телекомпания NHK.
Правительство создало рабочую группу для изучения землетрясения.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония, что расположен на французской территории, в 520 км на восток от города Нумеа.
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Сильное землетрясение магнитудой в 7,1 балла (6 баллов по японской шкале сейсмической активности – второй уровень опасности) произошло в японских префектурах Мияги и Фукусима вечером 13 февраля.
Об этом пишет TheJapanTimes.
По данным метеорологического агентства, землетрясение ощущалось даже в столице Японии, Токио, где было зарегестрировано 4 балла по японской шкале. Предупреждений о цунами не поступало.
В качестве меры предосторожности тем, кто находится рядом с прибрежными районами, посоветовали переместится на возвышенность, поскольку последствия катаклизма могут продолжаться.
По сообщению агентства, в южной части Мияги, центральном районе Накадори и прибрежном районе Хамадори на Фукусиме было зарегистрировано сильное землетрясение силой 6 баллов.
В районе Хамадори находится пострадавшая от землетрясения и цунами АЭС №1 Фукусима, на которой произошла известная авария в 2011 году. Сообщений о неисправностях на объекте не поступало, сообщает государственная телекомпания NHK.
Правительство создало рабочую группу для изучения землетрясения.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония, что расположен на французской территории, в 520 км на восток от города Нумеа.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
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|
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