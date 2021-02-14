В городе Лисичанск, что в Луганской области, неизвестные повредили памятник погибшим в АТО добровольцам.
Об этом пишет издание Корреспондент.
Как сообщается, 13 февраля, в 22:40 в полицию Лисичанска поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская.
По данному факту открыли уголовное производство по статье 297, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.
Напомним, 13 января на Полтавщине вандалы повредили памятник погибшим во Второй мировой войне.
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В городе Лисичанск, что в Луганской области, неизвестные повредили памятник погибшим в АТО добровольцам.
Об этом пишет издание Корреспондент.
Как сообщается, 13 февраля, в 22:40 в полицию Лисичанска поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская.
По данному факту открыли уголовное производство по статье 297, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.
Напомним, 13 января на Полтавщине вандалы повредили памятник погибшим во Второй мировой войне.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий