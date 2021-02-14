В городе Лисичанск, что в Луганской области, неизвестные повредили памятник погибшим в АТО добровольцам.

Об этом пишет издание Корреспондент.

Как сообщается, 13 февраля, в 22:40 в полицию Лисичанска поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 297, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.

Напомним, 13 января на Полтавщине вандалы повредили памятник погибшим во Второй мировой войне.