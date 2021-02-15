Число погибших в результате схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии возросло до 50. Ранее сообщалось о 28 жертвах.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«Пять тел было обнаружено в тоннеле, в котором около 35-40 человек, вероятно, оказались заблокированными после природного катаклизма», — говорится в материале.
Отмечается, что из общего количества выявленных тел только половину удалось идентифицировать и передать родственникам.
Напомним, 7 февраля ледник Нанда-Деви в Индии сошел около 8-9 часов утра. В ловушке оказались свыше 150 рабочих, которые работали на стройплощадке плотины «Риши Ганга». Защитники окружающей среды видят причину схода в неконтролируемом строительстве на склонах ледника в течение последних лет.
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Число погибших в результате схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии возросло до 50. Ранее сообщалось о 28 жертвах.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«Пять тел было обнаружено в тоннеле, в котором около 35-40 человек, вероятно, оказались заблокированными после природного катаклизма», — говорится в материале.
Отмечается, что из общего количества выявленных тел только половину удалось идентифицировать и передать родственникам.
Напомним, 7 февраля ледник Нанда-Деви в Индии сошел около 8-9 часов утра. В ловушке оказались свыше 150 рабочих, которые работали на стройплощадке плотины «Риши Ганга». Защитники окружающей среды видят причину схода в неконтролируемом строительстве на склонах ледника в течение последних лет.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий