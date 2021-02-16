В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе.

Вспышка и 20-метровый столб огня заметили на одном из газораспределительных узлов в Малой Вергунке на окраине города, сообщают «РИА Новости» и ресурс боевиков «ЛИЦ» со ссылкой на так называемое «МЧС» «ЛНР».

Дополнительных подробностей не сообщается. Информации о погибших и пострадавших пока что нет.

Взрыв на газопроводе произошел вечером в понедельник, 15 февраля. В ночь на вторник огонь удалось потушить. Место происшествия оцеплено боевиками российско-оккупационных формирований.

Как пишет ZN.ua, в январе произошел взрыв на газопроводе в оккупированной Глафировке под Луганском. Из-за аварии на магистральном газопроводе «Лутугино – Хрящеватое» без газа остались жители Луганска, Лутугино и близлежащих поселков.