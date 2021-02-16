На реке Конго перевернулось и затонуло китобойное судно, в результате чего погибли более 60 человек.

Как об этом сообщает LB.ua.

300 человек были спасены, еще около 200 пропали без вести.

Отмечается, что китобойная баржа была перегружена — на ее борту находилось около 700 человек. По словам местных жителей, лодка ударилась о скалу к востоку от столицы Киншасы во время ночного рейса.

Конголезский министр по гуманитарным вопросам Стив Мбикайи призвал к привлечению виновных к ответственности.

Напомним, террорист-смертник, использовавший пояс шахида, убил не менее 13 человек, еще 25 человек получили ранения на центральном рынке в столице Ирака.