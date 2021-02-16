Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Начальнику одного из отделов ГСЧС в Луганской области сообщили о подозрении в подстрекательстве к служебной подделке по предварительному сговору группы лиц. А 5 инспекторов, которые ему подчинялись, получили подозрение в непосредственно подделке.

Следователи установили, что инспекторы по указанию руководителя отдела подделывали акты о пожарах, чтобы создать видимость эффективной ликвидации пожаров для правоохранителей, госслужащих, СМИ и граждан вообще.

Так, подозреваемые вносили «липовую» информацию о выезде спасателей на территорию садоводческого общества «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе и ликвидации пожара. Следователи говорят, что на самом деле на «Озеро Волчье» не выезжали пожарные, а подозреваемые фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистики.

В прокуратуре отмечают, что пожар на территории «Озеро Волчье» произошел в начале июля 2020 года, тогда погибли три человека.

Начальнику одного из отделов за подстрекательство в случае доказательства вины грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет. Сейчас длится досудебное следствие.