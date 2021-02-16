О таком заявили ученые из Эдинбургского университета, пишет The Guardian.

Они отмечают, что первые случаи заражения этим вариантом зафиксировали в декабре в Великобритании (сейчас известно как минимум о 32 случаях инфицирования) и Нигерии. Всего же его обнаруживали уже в 10 странах, включая Данию, Францию, США, Иорданию, Канаду и Австралию.

Исследователи объясняют, что среди потенциально опасных мутаций есть та, которая делает штамм более устойчивым к антителам. Эта мутация есть также в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах.

Ученые из Кембриджского университета ранее заявляли, что при ее наличии организму надо в 10 раз больше антител по сравнению с исходной формой патогена.

Вместе с тем наличие этой мутации сразу в нескольких штаммах дает врачам и некоторую надежду.

— Похоже, это ключевое изменение, позволяющее коронавирусу уклоняться от иммунных клеток. А это значит, что эту мутацию можно подстроить к уже имеющимся вакцинам, — отметил профессор Джонатан Стойе из Биомедицинского института Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Сейчас ученым еще нужно проанализировать скорость распространения B1525.

Напомним, 10 февраля стало известно, что в Великобритании обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых «вызывает беспокойство».