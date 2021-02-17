За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал четыре обстрела со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики вели огонь из минометов 82 мм калибра неподалеку Красногоровки.