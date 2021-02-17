За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал четыре обстрела со стороны боевиков.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики вели огонь из минометов 82 мм калибра неподалеку Красногоровки.
Недалеко от Водяного зафиксированы обстрелы из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Пивденного боевики стреляли из снайперского оружия.
Потерь и ранений среди украинских военных не было. С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал четыре обстрела со стороны боевиков.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики вели огонь из минометов 82 мм калибра неподалеку Красногоровки.
Недалеко от Водяного зафиксированы обстрелы из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Пивденного боевики стреляли из снайперского оружия.
Потерь и ранений среди украинских военных не было. С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.