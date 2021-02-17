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Вчера днем, 16 февраля, в Николаевской области спасли жителя Киева, который упал в колодец и провел более 5 часов в ледяной воде.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
По информации полиции, в 14:15 жительница села Дорошовка обратилась на улице к участковому полиции, который находился на службе. Она сообщила, что около дома 210 по улице Мира кто-то упал в колодец. Когда участковый прибыл на место, то увидел в колодце глубиной 4 метра мужчину, который сильно замерз и просил его вытащить.
Полицейский вызвал скорую помощь и спасателей, после чего нашел веревку и спустил ее пострадавшему. Тот обмотался ею, благодаря чему участковый вытащил его наружу. Спасенного переодели в сухую одежду, укрыли одеялом и передали врачам скорой помощи, а спасатели помогли достать из колодца его личные вещи.
Медики госпитализировали мужчину в Вознесенскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Пострадавшим оказался 43-летний киевлянин. Он проезжал Вознесенский район за рулем автомобиля, двигаясь из Киева. Внезапно по дороге ему стало плохо и он остановился у колодца, где подскользнулся и упал. По словам мужчины, на дне было по колено ледяной воды.
На помощь житель Киева звал более пяти часов, пока его не услышала проходившая мимо местная жительница, которая и доложила о случившемся полицейскому.
Напомним, 7 февраля в колодец провалилась жительница пгт Березнеговатое.
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Вчера днем, 16 февраля, в Николаевской области спасли жителя Киева, который упал в колодец и провел более 5 часов в ледяной воде.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
По информации полиции, в 14:15 жительница села Дорошовка обратилась на улице к участковому полиции, который находился на службе. Она сообщила, что около дома 210 по улице Мира кто-то упал в колодец. Когда участковый прибыл на место, то увидел в колодце глубиной 4 метра мужчину, который сильно замерз и просил его вытащить.
Полицейский вызвал скорую помощь и спасателей, после чего нашел веревку и спустил ее пострадавшему. Тот обмотался ею, благодаря чему участковый вытащил его наружу. Спасенного переодели в сухую одежду, укрыли одеялом и передали врачам скорой помощи, а спасатели помогли достать из колодца его личные вещи.
Медики госпитализировали мужчину в Вознесенскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Пострадавшим оказался 43-летний киевлянин. Он проезжал Вознесенский район за рулем автомобиля, двигаясь из Киева. Внезапно по дороге ему стало плохо и он остановился у колодца, где подскользнулся и упал. По словам мужчины, на дне было по колено ледяной воды.
На помощь житель Киева звал более пяти часов, пока его не услышала проходившая мимо местная жительница, которая и доложила о случившемся полицейскому.
Напомним, 7 февраля в колодец провалилась жительница пгт Березнеговатое.