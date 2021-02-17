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99-летнего принца Филиппа доставили в лондонский госпитали имени короля Эдуарда VII.
Об этом пишет BBC.
Источник во Букингемском дворце сообщил BBC, что Филипп поехал на машине в больницу, куда был госпитализирован в качестве меры предосторожности по совету врача.
Источник добавил, что Филипп уже несколько дней подряд чувствует себя плохо, но это не связано с коронавирусом, и, несмотря на проблемы, герцог Эдинбургский в «отличном настроении».
В прошлом месяце дворец объявил, что принц Филипп и королева получили прививки от COVID-19 от домашнего врача в Виндзорском замке.
Ранее НикВести сообщали, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за пандемии коронавируса проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.
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99-летнего принца Филиппа доставили в лондонский госпитали имени короля Эдуарда VII.
Об этом пишет BBC.
Источник во Букингемском дворце сообщил BBC, что Филипп поехал на машине в больницу, куда был госпитализирован в качестве меры предосторожности по совету врача.
Источник добавил, что Филипп уже несколько дней подряд чувствует себя плохо, но это не связано с коронавирусом, и, несмотря на проблемы, герцог Эдинбургский в «отличном настроении».
В прошлом месяце дворец объявил, что принц Филипп и королева получили прививки от COVID-19 от домашнего врача в Виндзорском замке.
Ранее НикВести сообщали, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за пандемии коронавируса проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.