Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за пандемии коронавируса проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.

Об этом сообщает Daily Mail.

— Учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке, — сказал представитель Букингемского дворца.

Как правило, 94-летняя королева и ее 99-летний супруг проводят праздники с близкими родственниками в Сандрингемском дворце. Однако в этом году они отказались от участия в празднествах и планируют остаться в Виндзорском замке, где они ведут уединенный образ жизни с октября.

Это первый подобный случай с 1980-х годов.

В Великобритании всего подтвердили более миллиона случаев коронавируса, почти 60 тысяч — летальные.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II начала производить джин собственной марки на основе растительных пряностей, которые выращены в поместье Сандрингем.