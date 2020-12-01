Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за пандемии коронавируса проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.
Об этом сообщает Daily Mail.
— Учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке, — сказал представитель Букингемского дворца.
Как правило, 94-летняя королева и ее 99-летний супруг проводят праздники с близкими родственниками в Сандрингемском дворце. Однако в этом году они отказались от участия в празднествах и планируют остаться в Виндзорском замке, где они ведут уединенный образ жизни с октября.
Это первый подобный случай с 1980-х годов.
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Напомним, королева Великобритании Елизавета II начала производить джин собственной марки на основе растительных пряностей, которые выращены в поместье Сандрингем.
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Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за пандемии коронавируса проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.
Об этом сообщает Daily Mail.
— Учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке, — сказал представитель Букингемского дворца.
Как правило, 94-летняя королева и ее 99-летний супруг проводят праздники с близкими родственниками в Сандрингемском дворце. Однако в этом году они отказались от участия в празднествах и планируют остаться в Виндзорском замке, где они ведут уединенный образ жизни с октября.
Это первый подобный случай с 1980-х годов.
В Великобритании всего подтвердили более миллиона случаев коронавируса, почти 60 тысяч — летальные.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II начала производить джин собственной марки на основе растительных пряностей, которые выращены в поместье Сандрингем.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа