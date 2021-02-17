Прокуроры Измаильской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении Виктора Проценко — отстраненного директора специализированного дома ребенка в Одесской области, которого подозревают в сексуальном насилии и развращении трех воспитанниц 5-7 лет.
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко.
По версии следствия, директор детского дома с июня 2018 года по август 2020 года днем и вечером систематически приводил в свой служебный кабинет трех девочек от пяти до семи лет под предлогом просмотра мультфильмов, игр, угощения сладостями.
— В дальнейшем руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия, — отметили в прокуратуре.
Следствие отмечает, что основанием для объявления подозрения стали результаты экспертиз. Суд взял под стражу Проценко с альтернативой внесения залога, который он внес. Также суд отстранил Проценко от должности. На заседании подозреваемый жаловался на плохое самочувствие.
Впервые о возможном развращении детей сообщила воспитательница детского дома и медсестра. Раньше нам в комментарии Виктор Проценко отрицал обвинения и подчеркивал, что дети сами просились к нему в кабинет, а раздражение на половых органах девочек — дефекты ухода. В случае доказательства вины Виктору Проценко грозит до 10 лет лишения свободы.
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Прокуроры Измаильской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении Виктора Проценко — отстраненного директора специализированного дома ребенка в Одесской области, которого подозревают в сексуальном насилии и развращении трех воспитанниц 5-7 лет.
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко.
По версии следствия, директор детского дома с июня 2018 года по август 2020 года днем и вечером систематически приводил в свой служебный кабинет трех девочек от пяти до семи лет под предлогом просмотра мультфильмов, игр, угощения сладостями.
— В дальнейшем руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия, — отметили в прокуратуре.
Следствие отмечает, что основанием для объявления подозрения стали результаты экспертиз. Суд взял под стражу Проценко с альтернативой внесения залога, который он внес. Также суд отстранил Проценко от должности. На заседании подозреваемый жаловался на плохое самочувствие.
Впервые о возможном развращении детей сообщила воспитательница детского дома и медсестра. Раньше нам в комментарии Виктор Проценко отрицал обвинения и подчеркивал, что дети сами просились к нему в кабинет, а раздражение на половых органах девочек — дефекты ухода. В случае доказательства вины Виктору Проценко грозит до 10 лет лишения свободы.