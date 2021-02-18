Журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим разгона митинга в Минске, приговорили к двум годам лишения свободы.

Об этом сообщают изания Наша нива и Медиазона.Беларусь

Журналисток обвинили в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (статья 342 Уголовного Кодекса) за то, что они вели стрим с минской «Площади Перемен» – двора, житель которого Роман Бондаренко умер в реанимации после избиения людьми в штатском, срезавшими с забора бело-красно-белые ленточки.

15 ноября 2020 года состоялась акция памяти Бондаренко. Силовики разогнали собравшихся людей, а освещавших это событие Андрееву и Чульцову задержали.

По версии обвинения, Чульцова и Андреева «высказывали позитивную оценку действиям участников несанкционированного мероприятия, чем призвали людей участвовать в нем», и призвали автомобилистов подъезжать в район акции, чтобы блокировать улицы. Журналистки своей вины не признали.

Напомним, в Молодечненском районе Беларуси милиция задержала 19 лыжников, обвинив их в несанкционированном митинге в лесу.